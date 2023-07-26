На строительство школы в «Салават купере» выделят еще почти 700 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ГКУ «Главинвестстрой РТ» выделит еще 691,2 млн рублей на строительство школы в 13-м квартале жилого района «Салават купере» в Казани. Об этом стало известно «Реальному времени».

До 1 декабря 2023 года подрядчику необходимо выполнить несколько видов работ. В частности, речь идет о возведении несущих и наружных ограждающих конструкций, устройстве кровли и благоустройстве территории. Еще исполнителю нужно выполнить фасадные, внутренние отделочные и пусконаладочные работы.

Школа будет рассчитана на 1 501 ученика.

realnoevremya.ru (архив)

На разработку проектной документации для возведения школы в 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» выделяли 10,5 млн рублей. Подрядчик выполнил комплексно-инженерные изыскания и представил свои планировочные решения.

Две недели назад «Реальное время» писало, что на строительство школы в «Салават купере» выделят 934,5 млн рублей. От подрядчика требовалось выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование.



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Айрат Назипов