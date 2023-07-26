Жители Казани начали бронировать отели на Новый год — спрос в 9 раз превышает прошлогодний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани начали бронировать отели на новогодние праздники — в июле этого года доля таких бронирований превышает долю июля 2022-го в девять раз, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».



В среднем пользователи из Казани в этом году планируют поездки на длинные праздники на пять дней при стоимости номера за ночь 5 750 рублей.

В прошлом году похожие относительные и абсолютные значения по бронированиям гостиниц на период Нового года были только к середине октября. То есть в 2023 году казанцы начали бронировать отели за пять месяцев до Нового года — в два раза раньше, чем в 2022-м.

Чаще всего жители татарстанской столицы бронируют отели в новогодние праздники в городах:

Геленджик: средняя стоимость ночи — 10 тысяч рублей;

Махачкала: средняя стоимость ночи — 2 тысячи рублей;

Москва: средняя стоимость ночи — 4,5 тысячи рублей;

Санкт-Петербург: средняя стоимость ночи — 2,1 тысячи рублей;

Горно-Алтайск: средняя стоимость ночи — 3,9 тысячи рублей.

В целом по России пользователи сервиса планируют поездки на четыре дня при стоимости восемь тысяч рублей за ночь в номере.

Более популярные российские регионы для новогодних поездок: Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Карачаево-Черкесская Республика.

Лидерами среди городов стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Аналитики анализировали бронирования отелей с датой поездки с 25 декабря 2023 года до 7 января 2024 года и аналогичный новогодний период 2022-2023 годов — поездки с 26 декабря 2022 до 8 января 2023. Учитывались поездки продолжительностью от двух ночей.

На майские праздники загрузка некоторых отелей Казани составляла 100%, в целом средняя загрузка казанских гостиниц на майские праздники достигала 70% и выше.

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Маргарита Головатенко