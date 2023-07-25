ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма против социолога Кагарлицкого*

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

По ее словам, по делу против Кагарлицкого* прошел обыск у психолога Александра Арчагова:

— Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого*. Расследование дела ведет ФСБ, — сказала она.

realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

В сентябре 2021 года Савеловский суд Москвы на 10 суток арестовал Бориса Кагарлицкого* за организацию несанкционированного митинга. Его признали виновным по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2. КоАП).

* Признан в России иноагентом



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Маргарита Головатенко