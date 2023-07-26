С марта 2022 года россияне зарегистрировали в Грузии 21,3 тысяч компании

С марта 2022 года граждане России зарегистрировали в Грузии более 21,3 тысяч компаний. Это в три раза больше, чем за последние 27 лет, подсчитала крупная неправительственная компания «Международная прозрачность — Грузия».

— После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет, — заявили в пресс-службе организации.

Так, с января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 компаний.

В мае Россия и Грузия решили возобновить прямое авиасообщение. Со стороны Грузии полеты выполняет Georgian Airways. На этом фоне президент Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот. В свою очередь, грузинский национальный авиаперевозчик заявил, что не будет пускать Зурабишвили на борт своих самолетов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева