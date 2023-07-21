Центробанк спрогнозировал рост ВВП России на 2,5% в 2026 году

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Темп прироста ВВП России в 2026 году составит 1,5—2,5%. Такой прогноз дали в Центробанке России.

— С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5—2,5% в 2023 году, 0,5—2,5% в 2024 году, 1,0—2,0% в 2025 году и 1,5—2,5% в 2026 году, — считают в ЦБ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ВВП в России в годовом выражении в мае вырос на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в мае с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении он превысил уровень прошлого года на 5,4% (+3,4% в апреле), в том числе с учетом низкой базы.

На заседании совета директоров Банка России 21 июля впервые с сентября прошлого года принято решение об увеличении ключевой ставки. Она составит 8,5% годовых. Следующие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать, оценивая фактическую и ожидаемую динамику инфляции «относительно цели, процесса структурной перестройки экономики».



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Айрат Назипов