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В России уменьшился объем продаж водки и коньяка

04:12, 26.07.2023
В России уменьшился объем продаж водки и коньяка
Фото: realnoevremya.ru

В России за первое полугодие уменьшился объем продаж водки и коньяка. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Относительно того же периода прошлого года объем продаж водки снизился на 16,4%, а коньяка — на 20,3%. Всего продажи первой составили 30,2 миллиона декалитров, а второго — 3,7 миллиона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такую тенденцию эксперты связывают с нелегальным рынком алкоголя. Из-за ухода иностранных брендов восполнять пробелы магазины могут за счет контрафакта.

В Татарстане в 2023 году умеренно продолжает расти потребление алкоголя. За первые 4 месяца этого года положительная динамика на алкогольном рынке республики составила порядка 2% в натуральном выражении.

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Елизавета Пуншева
Бизнес

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