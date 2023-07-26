Почти половина россиян почувствуют дискомфорт, если руководитель будет младше них

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Почти половина россиян — 44% — заявили, что им будет некомфортно, если их руководитель будет младше них. Еще 39% признались, что хотя бы один раз завидовали карьерным успехам коллег. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

Так, чаще всего меньший возраст руководителя смущает респондентов в возрасте от 25 до 35 лет. Из этой категории о подобных мыслях рассказал 51% россиян. Сотрудники старше 45 лет давали такой ответ реже (33%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководящую должность занимают 34% опрошенных. Работникам сферы туризма (28%) и торговли (24%) для такого достижения понадобилось меньше года. За год-два доросли до руководящей позиции сотрудники сферы маркетинга и PR (29%), искусства (26%) и строительства (25%). Дольше всего руководящей должности ожидаемо добиваются специалисты сфер образования и медицины.

Напомним, уровень дефицита кадров в Татарстане достиг максимальных значений с начала года. В республике максимальные значения индекса в 2023 году были зафиксированы в марте — четыре резюме на вакансию, однако в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2023 года.

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Елизавета Пуншева