Татарстанским компаниям не хватает специалистов в сферах торговли и автомобильного бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уровень дефицита кадров в Татарстане достиг максимальных значений с начала года. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

В Татарстане максимальные значения индекса в 2023 году были зафиксированы в марте — 4 резюме на вакансию, однако в апреле он начал снижаться, а по итогам мая уровень индекса опустился до соотношения 3,1 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2023 года.

Самыми дефицитными специалистами в Татарстане сейчас являются специалисты сферы автомобильного бизнеса — на одну вакансию для них приходится всего 1,4 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс в которых ниже среднего по рынку труда в регионе, попали сотрудники из сфер розничной торговли (1,7), рабочий персонал (1,9), медики (2), специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (2,4), строительству и недвижимости (2,5), производству и сервисному обслуживанию (2,7), транспорту, логистике и перевозкам (2,9).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Избыток специалистов по итогам мая наблюдался в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» (17,4 резюме на вакансию). Также высокая конкуренция среди соискателей на должности руководителей высшего и среднего звена (13,1), в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга (10,8), маркетинга, рекламы и PR (10,4). Специалисты с этими квалификациями могут испытывать сложности с трудоустройством.

В апреле кадровый голод ощутили 35% российских промышленных предприятий. По словам заведующим лабораторией конъюнктурных опросов института Сергея Цухло, такой показатель — абсолютный рекорд с 1996 года. Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров испытывает легкая промышленность.

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Айрат Назипов