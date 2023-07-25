Почти половина жителей Поволжья считают IT самой престижной сферой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Треть жителей Поволжья считают, что программист — самая престижная профессия. В тройку лидеров также вошли директор (14%) и президент (9%), следует из опроса hh.ru.

Кроме того, 7% жителей округа думают, что престижно быть предпринимателем, а 6% — врачом.

Самыми непрестижными профессиями оказались уборщик (17%) и разнорабочий (12%). В лидерах по этому критерию также оказались дворник и оператор call-центра (по 11%), грузчик (8%).

realnoevremya.ru

Уточняется, что 46% респондентов в целом считают ИТ-отрасль престижной. В топ-5 также вошли нефтегазовая сфера (43%), строительство и недвижимость (22%), финансовый сектор и государственные организации (по 20%).

Напомним, хотели бы работать на госслужбе 33% казанцев, а 49% — нет. При этом мужчины желают быть чиновниками чаще женщин — 40% против 32%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева