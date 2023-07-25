Каждый третий казанец хотел бы работать госслужащим

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хотели бы работать на госслужбе 33% казанцев, а 49% — нет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом мужчины желают быть чиновниками чаще женщин — 40% против 32%. Также работать в госструктурах в основном хотят горожане старше 45 лет — 36%. Среди молодежи до 24 лет позитивно к этой идее относятся 26%.

Также сообщается, что за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В основном трудиться в этой сфере хотят люди с 37 до 40 лет. Они предпочтут найти новую работу, не увольняясь со старой. Для этой группы соискателей важно, чтобы условия работы на госслужбе были лучше, чем на текущем месте работы.



Напомним, в июле в Министерстве юстиции Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы республики. Решение, принятое с целью совершенствования деятельности ведомства. В июне количество должностей государственной гражданской службы увеличили в Министерстве промышленности и торговли республики.



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Елизавета Пуншева