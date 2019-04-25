Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну настоящую шашку и набор стаканов с подстаканниками.

В свою очередь, северокорейский лидер подарил главе РФ корейский меч. Ким Чен Ын отметил, обращаясь к президенту России, что этот меч «олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает Вас». Принимая подарок, Путин пояснил, что в России по народному поверью дарить оружие считается не очень хорошей приметой, поэтому он взял монетку и передал ее Ким Чен Ыну, чтобы символически «купить» у него меч, пишет ТАСС.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Сначала лидеры двух стран около двух часов беседовали тет-а-тет, затем встреча продолжилась в расширенном составе. В целом переговоры длились около трех с половиной часов.