Школьник из Казани снова выиграл золото в Международной химической олимпиаде

Ученик казанского лицея №131 Никита Перов выиграл золотую медаль в 55-й Международной химической олимпиаде. За победу боролись более 300 учеников из 90 стран мира, сообщили в Управлении образования города.

Состязание проходило с 17 по 24 июля в Швейцарии. Участники решали теоретические задачи и проводили эксперименты на практическом туре. В составе сборной России были школьники из Москвы, Уфы и Алтайского края.

Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. По итогам олимпиады школьники получили золотые и серебряные медали.

Это не первая медаль для Никиты Перова. В мае казанский ученик лицея выиграл золотую медаль в 57-й Международной олимпиаде по химии. Она проходила с 1 по 6 мая в Астане. За победу боролись 113 участников из 21 страны.

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Айрат Назипов