Ученик казанского лицея выиграл золото в Международной олимпиаде по химии

Фото: Казанское образование/t.me

Казанский ученик лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль в 57-й Международной олимпиаде по химии.

Олимпиада проходила с 1 по 6 мая в Астане. В течение недели 113 участников из 21 страны решали теоретические творческие задачи и проводили эксперименты на практическом туре.

В составе сборной России также приняли участие школьники из других городов: Самара, Москва, Саранск, Санкт-Петербург, Уфа. По итогам олимпиады команда заняла первое место по общему зачету золотых медалей.

Фото: Казанское образование/t.me

В конце апреля в Казани наградили победителей Международной олимпиады по татарскому языку. Гран-при олимпиады удостоились учащиеся из Казахстана, Башкортостана и Татарстана — это Азат Ахметзянов, Ляйсан Галимова и Ихтияр Киямов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов