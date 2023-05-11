Ученик казанского лицея выиграл золото в Международной олимпиаде по химии
Казанский ученик лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль в 57-й Международной олимпиаде по химии.
Олимпиада проходила с 1 по 6 мая в Астане. В течение недели 113 участников из 21 страны решали теоретические творческие задачи и проводили эксперименты на практическом туре.
В составе сборной России также приняли участие школьники из других городов: Самара, Москва, Саранск, Санкт-Петербург, Уфа. По итогам олимпиады команда заняла первое место по общему зачету золотых медалей.
В конце апреля в Казани наградили победителей Международной олимпиады по татарскому языку. Гран-при олимпиады удостоились учащиеся из Казахстана, Башкортостана и Татарстана — это Азат Ахметзянов, Ляйсан Галимова и Ихтияр Киямов.
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