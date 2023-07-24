Глава МВД Белоруссии обсудил вопросы взаимодействия с представителями ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков провел встречу с представителями ЧВК «Вагнер». Во встрече, где обсуждались вопросы взаимодействия с частной военной компанией, также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства.

Как сообщает пресс-служба местного МВД, стороны выработали план действий, обсудили возможность обучения белорусских силовиков и обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения.

— Как отметил Иван Владимирович, ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. По словам министра, практический опыт представителей ЧВК, который уже перенимают наши бойцы, имеет огромное значение, ведь обеспечение безопасности и правопорядка, защита родной земли — неоспоримые приоритеты каждого, кто носит погоны, — говорится в сообщении ведомства.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлениями, которые в ФСБ расценили как фактические «призывы к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В итоге в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа», которое позже, после достижения договоренностей, благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прекратили. Позднее подразделения «Вагнера» отправились в Белоруссию. Уже там представители ЧВК и Минобороны страны выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов