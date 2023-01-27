Рекордные возмещения ущерба и задачи в условиях СВО: следователи Татарстана подвели итоги года

16:29, 27.01.2023 43
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В 2022 году судами с правом на реабилитацию оправданы 36 фигурантов дел СК. Это на 10 человек и 38% больше, чем годом ранее. На доработку следователям суды и прокуроры за год вернули 101 уголовное дело (на 14% больше, чем в 2021-м). Об этом сегодня на итоговой коллегии ведомства сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Валерий Липский.


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