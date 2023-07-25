В России на 28% снизился выпуск легковых автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом полугодии 2023 года в России было произведено 289,1 тыс. автомобилей, включая легковые, коммерческие автомобили и автобусы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий отчет.

— По сравнению с результатами первого полугодия докризисного 2021 г., когда было выпущено 830,6 тыс. автомобилей всех типов, производство в РФ рухнуло на 65,2%, — подчеркивается в отчете.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По сравнению с первым полугодием 2022 года в первом полугодии 2023 года выросло производство автобусов (+34,6%) и коммерческих автомобилей (+16,7%).

Производство легковых автомобилей за тот же период упало на 28,3%: с января по июнь в России было собрано 202,1 тыс. легковых автомобилей против 282 тыс. в первом полугодии 2022 года. В то же время в июне 2023 года было собрано более чем в два раза больше легковых автомобилей, чем в том же месяце предыдущего года: рост производства составил 128,8%.

Напомним, доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3 до 30%. Уточняется, что в число наиболее популярных марок таксопарков входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC, а в первом квартале 2022 года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

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Елизавета Пуншева