Доля китайских машин в российских таксопарках выросла с 3 до 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля китайских автомобилей в российских таксопарках за год выросла с 3% до 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании «ГТК-Холдинг».

Уточняется, что в число наиболее популярных марок таксопарков входят китайские Chery, Geely, Haval и JAC, а в первом квартале 2022 года рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Renault.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2023 года доля китайских машин в российских таксопарках может вырасти до 40—45%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 6 месяцев 2023 года в Россию импортировали 227,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Больше всего в страну ввозят китайские машины. Как говорил врио главы ФТС Руслан Давыдов, такой шанс бизнесменам из Поднебесной предоставили европейцы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов