В Бугульминской ЦРБ готовятся к третьему этапу реконструкции за 209,6 миллиона рублей

Как выяснило «Реальное время», на третий этап реконструкции Бугульминской центральной районной больницы из республиканского бюджета планируется выделить 209,6 млн рублей. Эта сумма стала рекордной за все время проведения капитального ремонта, завершить который планируется к концу текущего года. До этого времени подрядчику предстоит провести внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Отремонтированное здание получит новое оборудование и мебель

Согласно проектной документации, третий этап реновации подразумевает работы в основном корпусе Бугульминской ЦРБ, который расположен на улице 14-ти Павших, дом 11. Подрядчику предстоит демонтировать устаревшие и установить новые системы вентиляции, водоотведения и водоснабжения, а также электрические сети. Кроме того, исполнитель также должен будет усилить меры безопасности, обновив систему видеонаблюдения, вызывную и пожарно-охранную сигнализацию.

Что касается отделочных работ, то подрядчик должен будет обновить стены, двери, переходы, окна, отмостки и всю входную группу. Вместе с этим перед ним стоит задача повысить доступность здания для различных слоев населения, а именно заменить старые поручни на лестницах и отбойники в коридорах.

Для проведения всех этих работ исполнителем также должны быть закуплены все необходимые материалы и пр. согласно перечню: водонагреватели, гипсокартон, минераловатные плиты, обои, эмаль, линолеум, шпатлевка, монтажная пена, дверные блоки, нефтяной битум, выключатели, краска, керамическая плитка и другое. Вместе с этим он также обязуется поставить и установить в больнице новое оборудование, мебель и инвентарь.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

В Бугульминской ЦРБ будет и четвертый этап работ

Первый этап капитального ремонта Бугульминской ЦРБ прошел в начале 2022 года. Тогда на проведение работ из республиканского бюджета выделялось 76 миллионов рублей. Самая большая статья расходов из этой суммы пришлась на усиление фундаментов и грунтов основания, устройство отсечной гидроизоляции, а также восстановление целостности строительной конструкции — 21,8 миллиона рублей. Еще 9,6 миллиона ушло на крышу.

В рамках второго этапа власти выделяли 110 миллионов рублей. Ремонт, в свою очередь, частично затронул окна и инженерные сети во всем здании. Отметим, что впереди планируется еще и четвертый этап, который должен стать заключительным. В ходе него будет произведен монтаж лифтового оборудования, проведены фасадные работы, а также благоустройство территории. В целом общая площадь ремонта на сегодняшний день составляет 4 550 кв. метров.

Также в 2021 году, до начала капремонта ЦРБ, на ее базе была обновлена поликлиника, которая находится на улице Октябрьской, 20. К ней прикреплено чуть больше 89 тысяч человек. Здание поликлиники построено в 1977 году. В нем были заменены окна, двери, вентиляционная система, система водоотведения, электрика. Последняя использовалась больше 35 лет без замены и капремонта. Стоимость работ составила 91,2 миллиона рублей, а завершены они были в декабре того же года.

realnoevremya.ru (архив)

Всего за 2023 год в Бугульминском районе будет построено и отремонтировано 92 социально значимых объекта по 21 направлению. В их число войдут центр амбулаторной поликлинической онкологической помощи на базе городской поликлиники, врачебная амбулатория и новый фельдшерско-акушерский пункт.

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Максим Кокунин