Глава Центробанка России: «Никто насильно в цифровой рубль загонять не собирается»

В России «не будут никого загонять» в цифровой рубль. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются, — приводит ее высказывания «РИА Новости».

Вместе с тем в Банке России рассчитывают, что россияне все же начнут пользоваться цифровым рублем. Набиуллина объяснила это тем, что для людей он будет «удобнее и дешевле».

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Закон уже одобрил Совет Федерации.

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Айрат Назипов