МЧС: площадь лесных пожаров в России достигла 1 млн га

Площадь лесных пожаров в России составляет 1 млн га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.



По данным МЧС, сегодня пожары продолжают действовать в 19 российских регионах — всего насчитывается 267 очагов.

Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса. В ближайшую неделю высокую пожароопасность прогнозируют в Астраханской области, на юге Волгоградской области и в Калмыкии.

За прошедшую неделю зафиксировали более 5,7 тысячи техногенных пожаров. При их тушении спасли 336 человек. Число погибших при возгораниях снизилось на 19%.

realnoevremya.ru (архив)

В России за прошедшие сутки ликвидировали 64 природных пожара: огонь потушили в 21 регионе России на общей площади 58 033 га.

Профессор института прикладной экологии Павел Сухонин ранее связывал рост количества лесных пожаров в России с падением уровня сельского хозяйства.

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Маргарита Головатенко