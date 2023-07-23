В России за сутки ликвидировали 64 лесных пожара
В России за сутки потушили 64 природных пожара, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.
Пожары ликвидировали в 21 регионе России на общей площади 58 033 га. В 00:00 23 июня действовало 188 лесных пожара на площади 485 883 га, их активно тушили.
Профессор института прикладной экологии Павел Сухонин связывал рост количества лесных пожаров в России с тем, что он может быть связан с падением уровня сельского хозяйства.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии