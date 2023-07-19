Рост числа лесных пожаров в России связали с падением уровня сельского хозяйства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рост количества лесных пожаров в России может быть связан с падением уровня сельского хозяйства. Такое мнение высказал профессор института прикладной экологии Павел Сухонин.

По его словам, раньше вокруг деревней пасся крупный рогатый скот. Животные съедали траву. Сейчас же она сохнет и может загореться из-за любой искры, передает Daily Moscow.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Павел Сухонин также обратил внимание, что чаще всего виновниками пожаров становятся люди.

Напомним, в Татарстане в очередной раз объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Его продлевают 12-й раз с начала весны 2023 года. На территории республики с 17 по 24 июля местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов.

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Елизавета Пуншева