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Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов

06:30, 25.07.2023
Сегодня в Казани дождь, гроза и до +26 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 25 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +24—26 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +23 до +28°С.

В Казани также прогнозируется юго-западный, западный ветер порывами 5—10 м/с, местами — до 14 м/с. При грозе они могут усиливаться до 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане вновь установится жаркая погода. По прогнозу Гидрометцентра республики, на этой неделе температуры воздуха будут достигать +34 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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