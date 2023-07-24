Раис Татарстана поручил найти причину снижения поступлений по налогам

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-слжубой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил постоянно мониторить ситуацию по налогу на прибыль: в первом полугодии 39 крупных предприятий республики снизили платежи в бюджет, а 24% предприятий работают с убытком.



— Важно знать прогнозы предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, принимать меры для поддержки производителей, — сказал он в ходе совещания финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

Минниханов поручил найти причину, по которой ряд муниципалитетов допустили снижение поступлений налога на доходы физических лиц. Снижение допустили в Апастовском, Черемшанском, Новошешминском, Мамадышском, Аксубаевском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Атнинском и Тетюшском районах. По поступлениям НДФЛ наблюдается положительная динамика — они составили 53,2 млрд рублей. Задолженность по НДФЛ составила 3,7 млрд рублей.

По словам раиса Татарстана, в регионе резко выросло число организаций, выплачивающих зарплату ниже МРОТ: самый большой рост допущен в Тюлячинском, Мамадышском и Кукморском районах.

В 34 муниципалитетах снизились поступления по земельному налогу в сравнении с прошлым годом. Значительные снижения наблюдаются в 11 районах — это Лаишевский район, Казань, Нижнекамский, Верхнеуслонский, Альметьевский, Высокогорский, Сармановский, Зеленодольский, Бугульминский и Нурлатский районы, а еще Набережные Челны.

— Следует проанализировать ситуацию и принять меры. Земельный налог должны платить все, — заключил Минниханов.



Что касается неналоговых доходов, то Минниханов поручил муниципалитетам совместно с республиканскими Минземимущества и Минфином проанализировать поступления арендных платежей. Платежи в бюджет снижены в 17 муниципалитетах — это Набережные Челны и Казань, Пестречинский, Нижнекамский, Ютазинский, Черемшанский, Елабужский, Верхнеуслонский, Тетюшский, Кукморский, Заинский, Высокогорский, Нурлатский, Спасский, Тюлячинский, Алькеевский и Мамадышский районы.

— Расходы консолидированного бюджета республики за 1-е полугодие составили 45% от годового плана. В этой ситуации нужно усилить работу по повышению эффективности расходования средств, обеспечить безусловное исполнение первоочередных расходов, — сказал Минниханов.

Налоговая задолженность в Татарстане по состоянию на 1 июля составила 13,8 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 3 млрд рублей, или на 28,4%.

За первое полугодие 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 миллиарда рублей. Собственные доходы составили 210 миллиардов рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%.



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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Марат Хусаинов