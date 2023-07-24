В Татарстане налоговая задолженность за год выросла до 13,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Налоговая задолженность в Татарстане по состоянию на 1 июля составила 13,8 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 3 млрд рублей, или на 28,4%, сообщил раис республики Рустам Минниханов в понедельник на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.



Почти на 50% выросли долги по налогу на прибыль и НДФЛ. Существенный рост показали Нижнекамск, Казань, Елабужский и Альметьевский районы.

— Муниципалитетам и министерствам нужно усилить работу с должниками через балансовые комиссии. Совместно с предприятиями нужно искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Также прошу налоговую службу вместе с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия в отношении лиц, которые умышленно уклоняются от уплаты налогов. Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать запланированные социальные проекты. Эти вопросы необходимо держать на контроле, — сказал Рустам Минниханов.

За первое полугодие 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 миллиарда рублей. Собственные доходы составили 210 миллиардов рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%.



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Маргарита Головатенко