В консолидированный бюджет Татарстана за первое полугодие поступило 252 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За первое полугодие 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 миллиарда рублей, сообщил раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.



Собственные доходы составили 210 миллиардов рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%. Индекс промпроизводства составил 103%. Рустам Минниханов подчеркнул, что второе полугодие будет сложнее:

— С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. На это накладываются в том числе изменения федерального законодательства, которые отрицательно влияют на доходы бюджета — это отмена льгот по НДПИ, изменение расчета возвратного акциза, а также увеличиваются расходные полномочия — прежде всего, это увеличение МРОТ. Все эти факторы оцениваем в 30 млрд рублей.

Раис республики указал, что продолжается перестройка всей экономики: товаропроизводители выстраивают новую логистику поставок продукции, рассматривают возможности для организации импортозамещения. Они работают под влиянием изменения цен рубля, цен на энергоресурсы и другие внешние факторы.

По его словам, в нынешних условиях необходимо обеспечить финансовую дисциплину, абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Существенных затрат требует исполнение национальных проектов — в этом году на эти цели направили 44 миллиарда рублей. Реализуются республиканские программы по повышению качества жизни граждан — в этом году сумма составила 54,3 миллиарда рублей.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в июне сообщал, что бюджет Татарстана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам. Таким образом, дефицит составил 10,4 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко