Умный помощник врача «ТОП-3» появится во всех взрослых поликлиниках Татарстана

Система поддержки принятия врачебных решений — электронный помощник врача «ТОП-3» — будет помогать докторам Татарстана при постановке предварительных диагнозов во время первичных приемов. Система появится во всех взрослых поликлиниках региона.

Решение было разработано Лабораторией искусственного интеллекта Сбера, компанией СберМедИИ и правительством Москвы в 2019 году. Изначально система обучалась на обезличенных данных 4 миллионов приемов. Был определен перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), которые могут быть диагностированы при первом обращении к врачу. Получившийся список из 265 кодов покрывает порядка 95% самых частых предварительных диагнозов. Система поддержки принятия врачебных решений создавалась в соответствии с официальными клиническими протоколами.

На приеме терапевт вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из предложенных диагнозов или поставить собственный.

Айрат Гарипов, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан:

— В здравоохранении республики успешно внедряются современные технологии, призванные повысить качество оказания медицинской помощи. Благодаря поддержке раиса и правительства Татарстана у нас уже был наработан определенный опыт по применению искусственного интеллекта. Сегодня одной из приоритетных задач в здравоохранении является развитие первичного звена. И такие IT-решения, как «ТОП-3», которое является инструментом для поддержки принятия врачебных решений, помогают нам повысить эффективность работы медицинского персонала. Татарстан всегда открыт для передовых решений, в том числе по внедрению искусственного интеллекта в медицине, в интересах наших врачей и, конечно же, всех жителей республики! В конечном счете от этого выигрывают пациенты, им быстрее поставят диагноз, своевременно направят на диагностику и лечение.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— Правительство Татарстана успешно внедряет передовые технологии в систему здравоохранения региона. Сервис поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта снижает нагрузку на медицинских работников и сокращает время на постановку диагноза. При этом система не ограничивает врача — он может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный. Решение всегда остается за врачом, а «ТОП-3» лишь становится современным инструментом в руках специалиста.

Елена Соколова, директор по продуктам СберМедИИ:

— Умный помощник врача «ТОП-3» делает процесс постановки диагноза более эффективным и повышает точность диагностики. «ТОП-3» работает во всех московских поликлиниках с октября 2020 года. С момента запуска системы столичные врачи поставили с ее помощью более 10 миллионов предварительных диагнозов, при этом эффективность постановки диагнозов выросла на 7,4 процента. В 2022 году сервис «ТОП-3» был зарегистрирован в Росздравнадзоре. Сегодня умный помощник врача успешно внедряется в регионах. Мы уверены, что с помощью методов искусственного интеллекта удастся повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране.