Татарстан занял 26-е место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса

Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов по численности среднего класса, таковы данные рейтинга, составленного «РИА Новости».



В республике доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 9,2%. Доля семей среднего класса в Татарстане от общероссийского количества — 2,1%.

В пятерку регионов с самым большим процентов семей среднего класса вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (доля — 39,2%, от общероссийского количества — 1,5%), Чукотский автономный округ (32,5%, 0,1%), Магаданская область (31,9%, 0,4%), Москва (30%, 22,3%) и Сахалинская область (28,7%, 1%). В аутсайдерах рейтинга — Калмыкия, Чечня и Ингушетия.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В среднем за апрель — июнь 2023 года численность рабочей силы в Татарстане в возрасте 15 лет и старше составила 2 064,8 тыс. человек, из них 2 022,3 тыс. человек были заняты в экономике и 42,5 тыс. человек, или 2,1% от численности рабочей силы, не имели занятия, но активно его искали. Уровень занятости в Татарстане составил 62,0%.

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Маргарита Головатенко