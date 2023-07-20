В Татарстане самыми востребованными специалистами стали водители, инженеры и врачи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане самыми востребованными специалистами стали водители, инженеры, врачи, уборщики и контролеры, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике.



В среднем за апрель — июнь 2023 года численность рабочей силы в Татарстане в возрасте 15 лет и старше составила 2 064,8 тыс. человек, из них 2 022,3 тыс. человек были заняты в экономике и 42,5 тыс. человек, или 2,1% от численности рабочей силы, не имели занятия, но активно его искали. Уровень занятости в Татарстане составил 62,0%.

С начала года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, уменьшилась на 1 333 человека. На 19 июля численность зарегистрированных безработных составила 6 138 человек, то есть 0,30% от численности рабочей силы (на 1 января 2023 года — 7,5 тыс. человек, 0,37%).

Число вакансий от работодателей Татарстана на портале «Работа России» составило 34 167 единиц, из них: 22,2% — на производстве (7,6 тыс. рабочих мест); 8,1% — в сферах строительства и недвижимости (2,8 тыс. рабочих мест); 5,7% — в сфере транспорта (1,9 тыс. рабочих мест); 5,2% — в сфере образования и науки (1,8 тыс. рабочих мест); 5,2% — в сфере здравоохранения (1,8 тыс. рабочих мест); 3,4% — в сферах продажи и бытового обслуживания (1,2 тыс. рабочих мест); 2,4% — в сфере пищевой промышленности (0,8 тыс. рабочих мест); 0,3% — в консалтинге (0,1 тыс. рабочих мест); 47,5% — другие сферы (16,2 тыс. рабочих мест).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сейчас наиболее востребованы специалисты профессий:

уборщики (различной специализации) — 2 090 вакансий со средней зарплатой 19 124 рубля;

водители (различной специализации) — 2 013 вакансий со средней зарплатой 36 529 рублей;

инженеры (различной специализации) — 1 171 вакансия со средней зарплатой 39 186 рублей;

врачи (различной специализации) — 879 вакансий со средней зарплатой 37 221 рубль;

контролеры (различной специализации) — 850 вакансий со средней зарплатой 28 081 рубль;

раскройщики — 765 вакансий со средней зарплатой 22 500 рублей;

швеи — 544 вакансии со средней зарплатой 26 975 рублей;

стропальщики — 244 вакансии со средней зарплатой 33 972 рубля;

электросварщики (различной специальности) — 191 вакансия со средней зарплатой 45 292 рубля;

аппаратчики — 162 вакансии со средней зарплатой 30 498 рублей;

фрезеровщики — 155 вакансий со средней зарплатой 43 798 рублей.

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Маргарита Головатенко