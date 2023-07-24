В Крыму остановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автотрассе Джанкой — Симферополь

В целях безопасности в Крыму приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

По его словам, схемы объезда позднее опубликуют на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Крыма.

Напомним, утром в небе над Крымом силами ПВО и РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников. Удары попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

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Елизавета Пуншева