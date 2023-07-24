В небе над Крымом обезвредили 11 беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В небе над Крымом силами ПВО и РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в telegram-канале.

— Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, — написал он.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в Москве утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотникам. Пострадавших нет. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, удары пришлись по двум нежилым объектам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева