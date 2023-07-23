«КАМАЗ» одержал победу над «Кубанью»
ФК «КАМАЗ» одержал победу над «Кубанью» во втором туре первенства Первой лиги по футболу 2023/24, счет игры составил 2:0.
На 40-й минуте гол забил Александр Гаглоев. На 85-й минуте второго тайма Роман Мануйлов удвоил преимущество хозяев.
После двух матчей ФК «КАМАЗ» имеет в активе три очка. Следующий матч состоится 31 июля во Владикавказе против ФК «Алания».
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