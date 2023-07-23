Рустам Минниханов посетил Алькеевский район Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Алькеевский район. Он встретился с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений.



В районе обмолочено 6,5 тысячи га, средняя урожайность — 30 центнеров с гектара. Цех по производству сгущенного молока ООО «Хузангаевское», открывшийся в апреле этого года за 3 месяца с начала работы выпустил 123 тонны сгущенного молока.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики, есть небольшое снижение по поголовью в крестянско-фермерских хозяйствах, тем не менее в целом отмечена положительная динамика по этим показателям.

Рустам Минниханов на встрече выразил особые слова благодарности за поддержку семей и тех, кто приезжает в отпуск с передовой. Он заверил, что, несмотря на сложности, программы, направленные на развитие, будут выполнены.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов в воскресенье осмотрел ход уборочных работ в ряде районов республики. Осмотр начался с Алексеевского района, в котором он посетил зерновой терминал в селе Саконы. Затем он прибыл в Нурлатский район и осмотрел поля. На встрече с главами поселений и руководителями хозяйств обсудили ход уборочных работ.

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Маргарита Головатенко