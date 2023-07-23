Рустам Минниханов проверяет ход уборочных работ в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье осмотрит ход уборочных работ в ряде районов республики, осмотр начался с Алексеевского района, в котором он посетил зерновой терминал в селе Саконы. Объект ввели в эксплуатацию в этом году, сообщает пресс-служба раиса региона.



Мощность предприятия по перевалке — 300 тысяч тонн в год. Зерно привозят со всего Закамья. В июне отправили первую партию зерна, всего отгружено 12 тысяч тонн. Особенность предприятия заключается в круглогодичной приемке и отгрузке зерновых культур. В зимний период задействованы автовозы, а летом дополнительно судовой ход. В следующем году планируют ввести вторую очередь.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В селе Куркуль Рустам Минниханов встретился с механизаторами, руководителями хозяйств. В ходе беседы обсудили ход уборочных работ.

— Год сложный, но тем не менее запланированные объекты все будем реализовывать, — сказал раис Татарстана и отметил необходимость сохранить поголовье.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

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Маргарита Головатенко