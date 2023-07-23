На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований с участием российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».



— Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям, — сказал он.

Гутцайт указал, что неприглашение на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе.

19 июля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Атлеты, желающие получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должны будут подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами.



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Маргарита Головатенко