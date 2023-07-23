Марат Хуснуллин рассказал о работах по восстановлению Крымского моста

На Крымском мосту продолжают устранять последствия теракта, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.



Он отметил, что в первый же день удалось запустить движение по одной реверсивной полосе:

— Это было непростое техническое, организационное, политическое решение…. У нас уже машины движутся и по Крымскому мосту, и в обход по новым территориям.

Хуснуллин сообщил, что на мосту работают 80 человек и пять единиц техники. Изготавливается металл, везутся или уже частично привезли материалы для установки временного моста, с которого будут производиться работы по устранению последствий теракта.

В понедельник Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Маргарита Головатенко