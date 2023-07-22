Мария Захарова: виновные в гибели российского военкора понесут наказание вместе с теми, кто их снабжал

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все обстоятельства атаки на журналистскую группу в Запорожской области указывают на то, что она произошла неслучайно. Об этом говорится в ее распространенном комментарии.

— Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно. Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами, — сказала она.

По ее словам, виновные понесут наказание, которое разделят с теми, кто снабжал их боеприпасами, от которых и погиб журналист:

— Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, — отметила дипломат.

Захарова заявила, что международные структуры, скорее всего, «закроют глаза» на это происшествие:

— Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева. Эта циничная зашоренность в который раз подтверждает их политическую ангажированность и дисфункциональность. Молчание таких институтов вовсе не означает, что злу выдана индульгенция на убийства и стремление заглушить неудобную правду, — подчеркнула Захарова.

Напомним, военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне специальной военной операции. Также получил ранения разной степени тяжести получил фотокорреспондент Константин Михальчевский и журналисты «Известий».

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Максим Кокунин