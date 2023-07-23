СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородского села

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов ВСУ с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Журавлевка в регионе, выпустив в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО.

— Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано десять выстрелов, — уточнил он.

По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и сделали два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Также в Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Проживающих в радиусе 5 километров от места ЧП эвакуировали в пункты временного размещения.

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Максим Кокунин