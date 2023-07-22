Из-за атаки беспилотников в Крыму произошла детонация боеприпасов на складе

В Красногвардейском районе Крыма из-за атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем tlegram-канале.

— Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет, — сообщил он.

Аксенов добавил, что проживающих в радиусе 5 километров от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения. Также в целях безопасности приостановлено движение на Крымской железной дороге.

Напомним, сегодня украинские беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма.

— Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — сообщал Аксенов.



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Максим Кокунин