В Казань на обучение в «Летнем университете» приехали граждане 30 государств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казань для участия в международном проекте Минобрнауки России «Летний университет» прибыли представители 30 государств, в том числе Кубы, Сирии, Китая и Индии. Наибольшее число студентов приехали из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Египта, Турции и Ирана.



Программа «Летнего университета» в Казани проходит под названием «Молодежь. Инновации. Содружество». Двухнедельное обучение иностранных студентов организовано на базе Казанского федерального университета.

Занятия проводят по таким образовательным трекам, как «Языки и культура России», «Дизайн среды и тактический урбанизм», «Международные отношения и Россия в глобальном мире», «Экологичное проектирование и устойчивое развитие городов», «Технологии будущего: физика и инженерия», «Гейм-дизайн: наука и практика», Digital economy: trends and development, Environmental design and tactical urbanism, сообщает пресс-служба КФУ.

В 2023 году проект Минобрнауки России «Летний университет» реализуется на базе трех вузов. Помимо КФУ это Уральский и Сибирский федеральные университеты. Одна из целей проекта — популяризация российского образования за границей.

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Татьяна Демина