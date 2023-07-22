Сегодняшней ночью на трассах Татарстана погибли сразу четыре человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по Татарстану

Сегодняшней ночью на трассах Татарстана погибли сразу четыре человека, в том числе и двое детей. Причинами тому стали усталость и сон за рулем, а также нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, около 5.30 на 176 км автодороги Казань — Оренбург 36-летняя женщина-водитель Renault Kaptur при выезде со второстепенной дороги со стороны села Тат. Утяшкино не уступила дорогу движущемуся по главной полосе автомобилю и врезалась в грузовик Scania.

В результате ДТП погибли двое детей 12 и 13 лет. Еще одна 12-летняя девочка с различными травмами госпитализирована. Семья направлялась на отдых на море.

Также на 909 км автодороги М-7 водитель автомобиля Lada Largus уснул за рулем и совершил столкновение с идущей впереди «Газелью». В результате пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте, водитель госпитализирован. Установлено, что пострадавший вез 7 пассажиров из аэропорта Казани в Набережные Челны.

Кроме того, на 1 071 км автодороги М7- водитель грузового автомобиля Jac заснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в MAN. Он погиб на месте.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по Татарстану

Напомним, смертельная авария также произошла 21 июля на 4 км трассы Казань — Оренбург в Верхнеуслонском районе Татарстана. В ДТП погиб мужчина 1963 года рождения.

Погибший находился за рулем автомобиля Lada. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Faw.

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Максим Кокунин