МИД России: состав саммита БРИКС в Казани будет шире нынешней пятерки участников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество участников саммита БРИКС в Казани в 2024 году будет шире нынешней пятерки участников, полагает российская сторона, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.



— Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешний «пятерки», — приводит ТАСС его слова.

Рябков отметил, что участие президента России Владимира Путина на саммите в Йоханнесбурге в видеоформате «не предполагает сигналов об уменьшении внимания, выделяемого БРИКС».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Саммит БРИКС пройдет в 2023 году с 22 по 24 августа. Его организуют в Йоханнесбурге — в крупнейшем городе ЮАР. Дистанционное выступление российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа.

Накануне в офисе президента Южно-Африканской Республики сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в их страну. Туда прибудут лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. Россию в очном формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер примет участие в саммите по видео-конференц-связи.

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Маргарита Головатенко