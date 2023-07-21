В Татарстане будут судить экс-заведующую ФАПом по делу о фиктивных COVID-сертификатах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывшая заведующая Старомензелябашским фельдшерско-акушерским пунктом Сармановской ЦРБ предстанет перед судом. Ей предъявлены обвинения в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в 2021 году 50-летняя обвиняемая получила взятку за выдачу фиктивных медицинских сертификатов о прививках против COVID-19 без введения им вакцин. Всего в федеральный регистр она внесла сведения о 18 лицах.

Как полагают следователи, заведующей заплатили 28,5 тысячи рублей. При этом не использованные по назначению дозы вакцины она уничтожила.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Женщина признала вину. Уголовное дело направлено в суд.

В феврале в суд направили уголовное дело в отношении 45-летней бывшей руководительницы бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летней бывшей медсестры ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница». Первую обвинили в получении взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Второй пришлось отвечать в суде за девять эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.

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Айрат Назипов