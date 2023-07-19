В казанский УНИКС вернулся защитник Артем Комолов

Баскетболист московского ЦСКА Артем Комолов вернулся в казанский УНИКС. Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

— Рад вернуться в Казань и снова представлять БК УНИКС! Благодарю руководство клуба и тренерский состав за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде побеждать, — поделился эмоциями новичок клуба.

В составе «армейцев» спортсмен стал бронзовым призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России. В 24 матчах его средние показатели составили 6,4 очка (при 46,8% реализации трехочковых бросков), 1,5 подбора и 1,3 результативные передачи.

Комолов уже выступал в УНИКСе в сезоне-2021/22, когда помог казанской команде завоевать бронзовые медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России. Также выступал за питерский «Зенит», саратовский «Автодор», екатеринбургский «Урал» и «Сахалин». С 2017 по 2021 год защитник провел в «Нижнем Новгороде».

Из казанской команды баскетболист ушел в июне прошлого года. Он воспользовался опцией выхода из контракта.

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Айрат Назипов