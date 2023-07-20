Российские абитуриенты подали в вузы больше 842 тысяч заявлений

На сегодняшний день абитуриенты подали более 842 тысяч заявлений в российские вузы. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что заявления можно подать лично, по почте или через информационную систему вуза, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Такую возможность предоставляют больше тысячи российских вузов, включая их филиалы.

— В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в 2 раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов, — сообщил Чернышенко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани у выпускников есть возможность поступить на 19 590 бюджетных мест. Большая часть из них приходится на вузы. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов