Сегодня в Казани ожидается до +25 градусов

В пятницу, 21 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +26°С.



В Казани прогнозируется юго-западный ветер порывами 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане сохранится дождливая погода с грозами и сильным ветром. Температуры воздуха днем не превысят +26 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

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Татьяна Демина