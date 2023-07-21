Сегодня в Казани ожидается до +25 градусов
В пятницу, 21 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +23 до +25 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +26°С.
В Казани прогнозируется юго-западный ветер порывами 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.
В ближайшие выходные в Татарстане сохранится дождливая погода с грозами и сильным ветром. Температуры воздуха днем не превысят +26 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
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