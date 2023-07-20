В выходные в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане сохранится дождливая и ветреная погода. Температуры воздуха днем не превысят +26 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Преимущественно в западной части Татарстана кратковременный дождь с грозой пройдет днем в пятницу, 21 июля. Ночью осадков не прогнозируется, температуры составят от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26°С.



Дожди в Татарстане прогнозируются и на субботу, 22 июля. Ночью и утром они могут быть сильными. В отдельных районах республики возможны грозы и сильный ветер. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днем — от +20 до +25°С.

Небольшой дождь пройдет и ночью в воскресенье, 23 июля. Днем он маловероятен. Ночные температуры прогнозируются в пределах +11...+16 градусов. Днем ожидается от +21 до +26°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 24 июля, ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами. Днем температуры воздуха составят от +20 до +25 градусов.



Днем и вечером в четверг, 20 июля, в Татарстане местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с. В полдень зафиксировано от +19 до +24 градусов.

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Татьяна Демина