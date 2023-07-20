«Казаньоргсинтез» в первом полугодии 2023 года снизил объем забора воды из Волги на 9,5%

В январе — июне 2023 года «Казаньоргсинтез» благодаря вовлечению большого объема очищенных стоков во вторичный оборот снизил объем забора воды из Волги на 9,5%. Об этом сообщил главный эксперт предприятия по экологии Роман Емелюшин.



— Что касается объемов, которые возвращаются в Волгу, — мы регулярно ведем контроль качества очистки воды. Анализы отбираются и на наших очистных сооружениях, и непосредственно в месте выпуска, а также на 500 метров выше и ниже по течению, — рассказал он на заседании Общественного совета «Казаньоргсинтеза».

Сбросы с предприятия в Волгу за первое полугодие 2023 года снизились на 16%. При этом их уровень в 3,8 раза ниже установленных нормативов.



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Татьяна Демина