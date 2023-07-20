В Татарстане за пять лет число превышений загрязняющих веществ в Волге снизилось на 27,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 2018 года число зафиксированных превышений загрязняющих веществ в Волге снизилось на 27,4%. Статистику на круглом столе озвучила начальник отдела экологического мониторинга Минэкологии Татарстана Елена Закирова.

— Это стало возможным благодаря выполнению природоохранных мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Это строительство биологических очистных сооружений в пгт. Нижние Вязовые, в пгт. Васильево, реконструкция очистных МУП «Водоканал» г. Казани и другие мероприятия, — передает ее высказывания пресс-служба ведомства.

С 2014 по 2022 годы было отобрано 336 проб. Специалисты зафиксировали, что сильнее всего реку загрязняют марганец и железо. Также были выявлены превышения по меди, фосфат иону, нитриту, БПК5, аммоний иону и цинку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас в регионе реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». По республике до 2024 года общий объем финансирования по этому направлению составляет порядка 22,3 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд из федерального бюджета.

В Татарстане планируют построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта, которые представляют угрозу Волге.

В конце марта глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала предприятия из Татарстана, которые, по мнению ведомства, больше всех загрязняют Волгу. Она отметила, что «самый большой вред реке» наносят стоки с ООО «Газпром трансгаз Казань», территории особой экономической зоны «Иннополис», а также АО «ЗВКС». Позднее представители ООО «Газпром трансгаз Казань» заявили, что их очистные сооружения «функционируют в штатном режиме, с соблюдением всех установленных норм».

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Айрат Назипов