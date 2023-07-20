Протестующие против акции сожжения Корана подожгли посольство Швеции в Багдаде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Протестующие против новой акции сожжения копии Корана, которая прошла в Швеции, подожгли здание посольства страны в Багдаде. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, никто из сотрудников здания не пострадал.

Напомним, 10 июля полиция Швеции в очередной раз разрешила акцию с сожжением религиозного текста. Манифестация прошла 12 июля в полдень на одной из центральных площадей города Хельсингборг на юге страны. Как рассказали в местной полиции, мероприятие должно быть проведено «надежным и безопасным образом».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подобные акции в странах Скандинавии проводят не в первый раз. 27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.

В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

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Елизавета Пуншева